Neil Druckmann da vice presidente a co-presidente Naughty Dog

Neil Druckmann, già vicepresidente di Naughty Dog, è stato promosso a co-presidente della software house, andando ad affiancare Evan Wells.

Anche lo studio director Alison Mori e il co-direttore della programmazione Christian Gyrling sono stati promossi a vicepresidenti di Naughty Dog.

Druckmann, in Naughty Dog dal 2004, ha lavorato su Jak & Dexter, Uncharted e The Last Of Us, come director anche in The Last of Us Part II, uscito su PlayStation 4 il 19 giugno.

Qui sotto potete leggere il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del team, da parte di Evan Wells:

Mentre chiudiamo un anno che ha visto dure sfide, vivendo tutti una pandemia globale, ci sono stati anche momenti positivi. Un momento emozionante per Naughty Dog è stato il tanto atteso rilascio di The Last of Us Part II a giugno. Un altro momento arriva oggi perché volevamo condividere altre fantastiche notizie sullo studio. Oggi, in un meeting con tutto lo studio, abbiamo annunciato alcune meritate promozioni: Neil Druckmann mi affiancherà come co-presidente di Naughty Dog, dopo aver servito quasi tre anni come vicepresidente. Inoltre, diamo il benvenuto ad Alison Mori e Christian Gyrling come vicepresidenti di Naughty Dog. Prima di diventare vicepresidente, Alison è stato il nostro studio director e Christian è stato il nostro co-direttore della programmazione. Abbiamo un team così incredibile in Naughty Dog ed essere in grado di lavorare al fianco di ognuno di loro è particolarmente significativo in questi giorni. Mi sento orgoglioso del team quando sono in grado di riconoscere i loro successi e contributi allo studio. Unitevi a me nel fare a tutti loro le migliori congratulazioni!