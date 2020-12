Code Geass: annunciati due nuovi progetti

Uscirà nella primavera del 2021, con il character design affidato come al solito al gruppo CLAMP e l’animazione per l’opening fatta da Sunrise.

Anche Ichiro Ookuchi e Goro Taniguchi, creatori dell’anime originale, supervisioneranno il gioco. Qui potete collegarvi al sito ufficiale giapponese.

Qui sotto invece potete vedere il trailer d’annuncio.

Il secondo progetto è Code Geass: Zet of the Recapture, una nuova serie anime che andrà in onda, sempre nel 2021, in Giappone. Nel video qui sotto puoi dare un’occhiata ad alcuni brevi spezzoni che danno un primo sguardo alla serie anime.