Guntastic Recensione: il fascino della vecchia scuola

Al contrario di quanto pensi l’opinione pubblica, noi videogiocatori adoriamo l’aggregazione. Certo, non manchiamo l’occasione di gustarci una profonda avventura single player, ma una serata in compagnia del proprio gruppo di gioco può regalare emozioni davvero uniche. Durante questo periodo di pandemia, organizzare un’occasione simile dal vivo è quasi impossibile ma, in attesa di tempi migliori, non mancano comunque le opportunità per intrattenerci con i nostri soliti compagni di avventura. Il titolo che andiamo a presentarvi oggi si presta perfettamente a questo scopo, ma non per questo risulta meno godibile anche giocando da soli. Stiamo parlando di Guntastic, un action party-brawler sviluppato da un team tutto italiano chiamato Ludicrous Games e disponibile su PC e sulle console della famiglia Xbox .

Pronti a tornare in sala giochi con Guntastic?

Per realizzare questo piccolo gioco simil-arcade, gli sviluppatori si sono ispirati in tutto e per tutto ai coin-op a 16 bit che i videogiocatori hanno imparato ad apprezzare verso la fine degli anni ’90. Solamente avviando una partita, l’atmosfera che si respira è proprio quella tipica delle sale giochi di un tempo, dove si consumavano i polpastrelli per poter uscire vincitori da un intero pomeriggio passato davanti al cabinato di turno.

Ma come funziona Guntastic? Il gameplay è veramente semplice ma, citando testualmente, “Easy to learn, hard to master”; i tasti da premere saranno letteralmente tre, corrispondenti ai comandi per raccogliere un’arma/potenziamento, saltare e sparare. Su un totale di sei mappe, ognuna con una tematica diversa, 4 giocatori dovranno darsi battaglia in partite dalla durata di poco meno di 30 secondi (la durata è comunque modificabile) e tenendo a mente una sola regola, si muore con un colpo. Ogni uccisione corrisponderà ad un punto guadagnato, che farà scalare la classifica generale fino ad un punteggio prestabilito.

La semplicità è un’arma a doppio taglio

Fino ad ora abbiamo descritto un sistema di gioco abbastanza elementare, che si rivela essere proprio il punto di forza di Guntastic: match semplici e veloci, dove i nostri riflessi verranno messi a dura prova. Ideale per una spensierata ma competitiva serata in compagnia, giusto? Ciononostante, è proprio questa sua estrema rapidità nel gameplay che, talvolta, può trasformarsi in una debolezza. Le mappe offrono una così gran quantità di pericoli ambientali da sfruttare a proprio vantaggio (o per rimanere brutalmente uccisi) e l’arsenale offerto è talmente vasto, che la meccanica one-shot one-kill risulta quasi fuori posto.

Attenzione però, questo non vuol dire che l’intero gioco non funziona, ma che si fa particolarmente sentire l’assenza di modalità aggiuntive, magari proprio orientate ad un gameplay più ponderato, che offra round dalla maggior durata. Allo stato attuale, il rischio è di andare incontro ad un iniziale effetto “wow” da parte dei giocatori, che esauriranno presto l’entusiasmo. Come anticipavamo prima comunque, il level design delle mappe merita senza dubbio un plauso per la cura e l’attenzione ai dettagli con il quale è stato realizzato; piattaforme di salto, portali, treni in corsa da schivare e chi più ne ha più ne metta, aumentano esponenzialmente il divertimento.

Il fascino irresistibile della pixel-art

Menzione speciale anche per le letali armi che compariranno a rotazione in punti prestabiliti all’interno dei livelli e dalle munizioni limitate. Ognuna è estremamente diversa dall’altra, richiedendo un approccio tattico sempre differente e non poca dose di adattamento, nel caso dovessimo trovarcene per le mani una non congeniale al nostro stile di gioco. Ricordate, in Guntastic non potrete permettervi il lusso di scegliere con cosa uccidere il vostro avversario, o sarà proprio lui a farlo.

Passando invece a parlare del comparto visivo, troviamo una vera e propria gemma intagliata con amore, da ammirare in ogni sua sfaccettatura. Lo stile grafico che strizza l’occhio all’era dei 16 bit è assolutamente perfetto per la tipologia di gioco. Ogni animazione è uno spettacolo da guardare e conserva quel fascino retrò di fronte al quale difficilmente si può rimanere impassibili. Attenti però a non farvi distrarre, o una bomba vagante potrebbe farvi esplodere e mandare i vostri pixel a far parte del paesaggio. Anche la colonna sonora non si discosta dallo direzione artistica generale e vi regalerà piacevoli sottofondi musicali durante le vostre risse. Salvo invece qualche crash sporadico, le performance del titolo rimangono stabili e sostenibili da qualsiasi PC.

In conclusione, Guntastic è quel tipo di gioco capace di intrattenere per un’intera serata, un affiatato gruppo di amici in cerca di un buon party-game. Sebbene non abbia nulla da invidiare ad altri titoli del suddetto genere dove esprime il massimo del suo potenziale, la situazione si fa più problematica per altri scenari. È sì presente una componente online, ma anche in questo caso può essere sfruttata solo se ci si organizza con altri giocatori, visto che, al momento della nostra prova, non siamo riusciti ad incontrare altri avversari. La mancanza di una player-base interessata al gioco online ha spinto gli sviluppatori ad inserire la possibilità di giocare contro dei bot, rendendo accessibile Guntastic anche in single player ma, ovviamente, il risultato non è che una fievole imitazione. In ogni caso, siamo di fronte ad un piccola perla indie realizzata da un team decisamente capace, ma che ancora non ha ricevuto l’attenzione che meriterebbe.