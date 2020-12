Billie Bust Up: la campagna Kickstarter si chiude con oltre 150.000 euro

Si è appena conclusa la campagna Kickstarter di Billie Bust Up, platform musicale in sviluppo da parte di Blueprint Games. Finanziato in meno di un giorno, su un gol iniziale di poco più di 50 mila euro, la campagna crowdfunding ha visto quasi triplicare il primo obiettivo, chiudendo a quasi 160.000. Il gioco è previsto su Steam, con qualche probabilità su console (soprattutto su Switch).

Queste le caratteristiche del gioco