Batman Arkham Knight: spunta un nuovo update gratis

Il prossimo anno Warner Bros ci porterà di nuovo nella città di Gotham con l’arrivo di Gotham Knights (qui la nostra anteprima), un titolo ambientato nella famosa città dei fumetti DC, in cui però Bruce Wayne è morto, ed è stato sotituito nei suoi atti eroici da un gruppo di audaci supereroi. Il gioco non sarà un seguito diretto dell’acclamato Batman Arkham Knight, di Rocksteady Studios, e infatti dello sviluppo si sta occupando WB Montreal. Tuttavia la casa di sviluppo londinese ha voluto regalare ai fan un inatteso aggiornamento.

Nella giornata di oggi infatti Rocksteady ha rilasciato un update gratuito per Batman Arkham Knight che concederà l’accesso a due skin: la Zur En Arrh e la Anime Batman. Non si tratta tuttavia di nuove skin, in quanto queste erano incluse con il servizio WB Play che un tempo era parte del gioco. Un servizio che è stato disabilitato da molto, il che significa che chiunque abbia acquistato recentemente una copia del gioco non ha avuto la possibilità di utilizzare queste skin.

Batman Arkham Knight è uscito nel 2015 per PlayStation 4, Xbox One e PC (anche via Steam e GOG), mentre attualmente Rocksteady Studios sta lavorando su un nuovo titolo dedicato all’universo DC: si tratta di Suicide Squad Kill the Justice League, previsto in uscita per il 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e per PC.