Playstation 5: il prezzo è stato deciso a inizio 2020

A meno di un mese dal lancio di PlayStation 5, Sony si è ritrovata a registrare uno dei più enormi successi della propria storia in campo videoludico. La nuova console della casa nipponica è un vero successo, e si sta imponendo sul mercato mondiale con risultati strabilianti (come per esempio nel Regno Unito).

Inizialmente però, con Sony e Microsoft che si erano entrambe rifiutate di rivelare i prezzi delle loro console next-gen durante l’E3 di quest’anno, c’era stata molta preoccupazione sulla possibilità che PlayStation 5 fosse molto, molto più costosa del prezzo a cui viene venduta attualmente. In molti hanno creduto che il prezzo attuale della console potesse dipendere dalla difficile situazione economica mondiale dovuta alla pandemia da coronavirus (alcuni, come l’insider @DuskGolem, sono arrivati a sostenere che Sony stia vendendo la console in perdita).

Tuttavia in una recente intervista rilasciata a EDGE, il CEO di Sony, Jim Ryan,ha tenuto a precisare che il prezzo della console stato deciso all’inizio del 2020, ben prima della diffusione mondiale del Covid-19, e non è mai cambiato da allora:

“Il nostro prezzo è stato determinato molto presto nel nostro calendario di quest’anno, prima del lockdown. E noi siamo semplicemente andati avanti e abbiamo messo in atto quello che volevamo fare. No, no, non ho cambiato il prezzo, no. Abbiamo potuto lanciare la PlayStation 5 a 399 dollari e 399 euro, con tutta la potenza e il set di funzionalità che la console ha, allo stesso prezzo al quale avevamo lanciato la PS4 nel 2013. Questo era importante per noi, e siamo stati felici di essere riusciti a farlo. 399 dollari sono stati un buon prezzo per noi l’ultima volta e siamo sicuri che funzionerà anche stavolta”

Non è la prima volta che Ryan si esprime in questo modo sul prezzo di PS5, e aveva già detto le stesse cose non appena Sony aveva rivelato ufficialmente il prezzo della console.