My Hero Academia: arriveranno news dal Jump Festa

Nel mondo degli anime si sta avvicinando una data molto importante, quella del Jump Festa. L’evento tradizionalmente dedicato agli anime e ai manga shonen delle riviste dell’editore Shueisha, si terrà quest’anno, in versione completamente digitale, a causa dei ben noti problemi dovuti alla pandemia di Covid-19. Tra i panel più attesi dell’evento c’è sicuramente quello di My Hero Academia.

L’opera di Kohei Horikoshi sta infatti vivendo un momento d’oro, dopo l’annuncio ufficiale della quinta stagione e del terzo film anime. E, stando ad alcune novità recentemente emerse riguardo al panel di My Hero Academia al Jump Festa, sembra proprio che dovremo aspettarci importanti novità.

Il Plus Ultra Stage panel dedicato al lavoro di Horikoshi, che si terrà il 20 dicembre sul canale You Tube di Shonen Jump, si concentrerà principalmente sulla prossima stagione dell’adattamento animato, e sugli eventi che essa coprirà. A guidarci in questa scoperta ci saranno le voci di Izuku Midoriya (Daiki Yamashita), Katsuki Bakugo (Nobuhiko Okamoto), Hitoshi Shinso (Wataru Hatano) e Shota Aizawa (Junichi Suwabe).

My Hero Academia sarà inoltre una delle serie che faranno parte della speciale celebrazione di Toho Animation, una presentazione che si terrà il 19 dicembre e nella quale saranno presenti anche Dr. Stone, Jujutsu Kaisen e Haikyuu!! Nella stessa giornata inoltre, i doppiatori di Izuku e Bakugo avranno una conversazione sulla quinta stagione.

Il fatto che il doppiatore di Shinso sia stato chiamato a partecipare all’evento è di per sé un grossi indizio su quello che accadrà nella prossima stagione di My Hero Academia: i fan possono già aspettarsi che il personaggio sarà molto presente, almeno nella prima parte della stagione. Infine, è possibile che dall’isola virtuale del Jump Festa possano arrivare anche alcune informazioni fresche sul terzo film, perciò rimanete con noi per scoprire tutte le novità.