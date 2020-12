L’attacco dei giganti: primi dettagli sulla opening

Uno degli aspetti da sempre più acclamati e celebrati de L’attacco dei giganti sono state le sue opening. Al di là della trama coinvolgente, al di là dei personaggi ben scritti, al di là anche delle animazioni, quello che ha sempre colpito e attirato in questa serie è stato l’accompagnamento musicale di livello straordinario. Ora finalmente, dopo tanta attesa e a un paio di giorni dall’esordio ufficiale della serie in Giappone, emergono alcuni dettagli sulla opening della quarta e ultima stagione.

Nonostante il tentativo di MAPPA di far emergere quanto meno possibile della serie finora (il che aveva suscitato anche alcune preoccupazioni nei fan, prontamente rassicurati dallo studio), qualcuno (e nello specifico l’utente Twitter @Dacsubs) è riuscito a dare qualche informazione sul nuovo tema che aprirà le puntate di questa quarta stagione.

A interpretarlo sarà Shinsei Kamattechan, una rock band giapponese molto nota, che con la serie aveva già lavorato, realizzando la ending della seconda stagione. Il titolo del brano sarà My War, e la sequenza su cui si svolgerà è stata animata direttamente da MAPPA, senza rivolgersi o appoggiarsi a uno studio esterno. Inoltre sembra che le sequenze della opening saranno completamente spoiler-free, e che anzi, con tutta probabilità, non verranno nemmeno mostrati i personaggi, in modo da mantenere intatta la sorpresa per coloro che non hanno letto il manga.

Va notato che questi report non sono stati ancora confermati da MAPPA, e che quindi potrebbero non essere del tutto affidabili, ma in ogni caso è innegabile che non vediamo l’ora di sentire la nuova opening de L’attacco dei giganti, e di scoprire soprattutto cosa la serie di Hajime Isayama abbia in serbo per noi. La guerra, l’ultima guerra, sta per cominciare. Voi siete pronti?

Vi ricordiamo che L’attacco dei giganti sarà disponibile in Italia, in contemporanea con il Giappone (a partire dall’8 dicembre), sottotitolato, sul sito di streaming gratuito VVVVID, e doppiato in italiano, a partire dal 19 dicembre, su Amazon Prime Video.