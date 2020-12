Persona 5 Strikers verrà rivelato l’8 dicembre

Sono arrivate diverse notizie da parte di ATLUS riguardanti Persona 5 Strikers, titolo di cui è stata annunciata l’uscita in Occidente negli scorsi giorni. Ebbene, in tanti sono ansiosi di saperne maggiormente sulla produzione nipponica, dato anche la popolarità del brand in tutto il mondo, e finalmente, a breve avremo un’assaggio del prodotto.

Questo avverrà tramite un reveal fissato nella giornata dell’8 dicembre, grazie alla quale potremo farci un’idea generale sulla produzione. Inoltre, vi ricordiamo che Persona 5 Strikers arriverà nel corso della giornata del 23 febbraio 2021 su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4. Vi consigliamo di tenere d’occhio i principali canali social dell’azienda per non perdervi il reveal del prodotto.

Our communications have been intercepted by the Phantom Thieves.

All will be revealed December 8: https://t.co/OM8cCvLnwt pic.twitter.com/hdeYBaDDY4

— Official ATLUS West (@Atlus_West) December 4, 2020