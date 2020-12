Everspace 2: dettagli su due nuove location

Everspace 2 della Rockfish Games è stato nuovamente posticipato, come già ben saprete ma, a quanto pare, c’è la possibilità di vederlo nel mese di gennaio 2021. Nel frattempo, il team di sviluppo ha condiviso nuovi dettagli su alcune aree che i giocatori potranno esplorare.

La prima area è quella delle Rovine degli Antichi, area principalmente end-game con “sfide ancora più difficili e il miglior loot all’interno del gioco”. Attenzione però, gli Antichi non compariranno all’interno dell’Early Access ma ci saranno comunque le loro rovine.

L’altra area che hanno proposto gli sviluppatori è la Prescott Starbase in Union. È descritta come “una versione concentrata di una città che fluttua nello spazio. Al suo interno, i giocatori troveranno zone per gli acquisti e intrattenimento, un distretto portuale e persino un black market.

Vi ricordiamo, infine, che Everspace 2 sarà disponibile su PC e solo dopo anche su PlayStation 4 e Xbox One. Non appena si saprà qualcosa sulla data dell’early access, GamesVillage ve lo farà sapere.