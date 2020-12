Dead Cells: l’update 21 è ora in alpha

Motion Twin e Evil Empire hanno grandi piani in atto per il loro roguelike di successo Dead Cells. Basti pensare al nuovo DLC a pagamento annunciato poco tempo fa, Fatal Falls. Comunque, non è l’unica novità in arrivo, infatti l’aggiornamento mensile attualmente in alpha porta con sé tantissime novità.

In primis, c’è il rework di Malaise, meccanica punitiva che appare nel Castello prima della battaglia finale. Tale meccanica riempie la barra del giocatore apposita (quando colpito dai nemici) e, una volta piena, questo muore. Ora funzionerà differentemente, riempiendosi costantemente nel tempo e fermandosi in alcune stanze e, quanto piena, renderà i nemici ancora più potenti.

Ciò significa che gli avversari apporteranno ancora più danno, si muoveranno più velocemente e così via. In base al numero di nemici vivi in un bioma, la contaminazione della Malaise può essere diminuita e, se rimane vivo solo il 10% dei nemici (o meno ovviamente), quel bioma verrà “purificato”.

Alcuni Colori verranno cambiati (i Colori in Dead Cells dicono il tipo di arma/abilità, che quindi formano innumerevoli build presenti all’interno del titolo). Soldier Resistance e Berserker diventeranno verdi, quindi Sopravvivenza, mentre Predator, Scheme e Initiative, diventeranno Rosse, Brutalità. Per l’intera patch note seguite questo link che porta direttamente alla pagina ufficiale di Dead Cells, disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One.