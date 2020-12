Vampire The Masquerade Bloodlines 2: difficile l’uscita nella prima metà del 2021

A quanto pare, i fan dovranno attendere ancor più di quanto si potesse pensare poco dopo l’annuncio del rinvio al 2021 di Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Stando al publisher Paradox infatti, probabilmente il titolo vedrà la luce solo dalla seconda metà del prossimo anno, purtroppo.

Durante un’intervista a Placera, il CEO della compagnia ha dichiarato quanto segue, menzionando anche che parte della ragione del rinvio è dovuta allo sviluppo del gioco sulle nuove console Xbox Series X|S e PlayStation 5.

Non credo arriverà nella prima metà dell’anno, ma vedremo. La pianificazione per Bloodlines 2 è stata modificata sia da complicazioni dello staff, sia dalla pandemia. I ritardi hanno guidato Paradox nel prendere la decisione di adattare il titolo alle nuove console rilasciate recentemente.

Per poter sviluppare sui nuovi sistemi, devi necessariamente lavorare sui dev kits dai produttori e sono piuttosto sicuro che sia Sony che Microsoft abbiano pagato le conseguenze della pandemia viste le poche scorte di kit di sviluppo.

Quindi, si dovrà aspettare ancora un bel po’ per vedere negli store Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Ovviamente, GamesVillage vi terrà aggiornati sulla situazione e vi ricordiamo che l’RPG è in sviluppo per PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.