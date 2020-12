Red Dead Online: disponibile la licenza del Cacciatore di Taglie II

Il West, sterminato e pieno di prede e predatori di ogni tipo, è la patria per definizione dei fuorilegge. La giustizia, schiacciata da un’ondata di nuovi banditi e criminali, sta cercando Cacciatori di taglie di alto livello per catturare alcuni bersagli noti per la loro efferatezza. Che tu sia un Cacciatore di taglie Provetto già ben conosciuto o un coraggioso Principiante in cerca di nuove avventure, il Ruolo di Cacciatore di taglie in Red Dead Online ti offre azione a 360° nel campo della legge.

La Licenza da Cacciatore di taglie II è acquistabile in qualsiasi bacheca delle taglie da chi possiede una Licenza da Cacciatore di taglie. Dopo aver raggiunto il rango 30 da Cacciatore di taglie continuerai a ottenere PE per il Ruolo di Cacciatore di taglie scambiabili con RDO$ e Lingotti d’Oro nel menu Ricompense. I nuovi arrivati potranno approfittare di 5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Licenza da Cacciatore di taglie per iniziare il proprio percorso nel Ruolo. Tutti i Cacciatori di taglie avranno a disposizione il -40% sugli articoli per questo Ruolo fino al rango 20.

In Red Dead Online è disponibile il nuovo Pass Fuorilegge, con nuovi abiti, emote, miglioramenti per l’accampamento e altro. In più, una selezione di fotografie scattate per la Sfida del Naturalista sono ora disponibili gratuitamente come bandiere dell’accampamento, foto per il Saloon del Distillatore e sfondi per lo studio fotografico tramite il Wheeler, Rawson & Co. Club.

Chi passerà al Pass Fuorilegge per 40 Lingotti d’Oro riceverà nuove ricompense, tra cui abbigliamento di lusso per l’inverno, nuove note per migliorare la Bisaccia e Guide ai Talenti, miglioramenti per le fotografie avanzati, denaro extra, 30 Lingotti d’Oro, regali speciali e molto altro ancora. Questa settimana, i possessori del Pass Fuorilegge 4 avranno 400 RDO$ e un rimborso da 10 Lingotti d’Oro entro 72 ore dall’acquisto del Pass.