Xbox Game Pass: qualcosa di grosso in arrivo, stando alle parole di Microsoft

Delle volte può sembrare surreale quanto il servizio targato Microsoft, Xbox Game Pass, sia uno degli affari migliori per il videogiocatore. Per un prezzo praticamente irrisorio in base alla qualità di cui si usufruisce, si ha a disposizione una pool enorme di titoli (e per di più, ottimi), in aggiunta al fatto che regolarmente ne vengano aggiunti dei nuovi (seppur perdendone altri, di volta in volta).

A quanto pare, l’arrivo di DOOM Eternal sul Game Pass per PC e di Control o Dragon Quest XI sul lato console, non ha fermato Microsoft dal fare dichiarazioni di un certo tipo. Infatti, il maanger del servizio, Matt Percy, ha dichiarato pochi giorni fa che “si è solo all’inizio“.

Tale affermazione fa presagire sicuramente qualcosa di buono per Xbox Game Pass e per tutti coloro che ne usufruiscono. Trovate il tweet in calce alla notizia e, ovviamente, non appena ne sapremo di più, GamesVillage vi aggiornerà in merito ad uno dei servizi migliori di sempre nel mondo del gaming.