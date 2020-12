The Game Awards: 5 World Premiere nel pre-show, accessibilità anche ai non vedenti

I The Game Awards 2020 si terranno per noi italiani tra il 10 e l’11 novembre, con un pre-show che inizierà alle 00:30, mentre la diretta vera e propria dovrebbe iniziare alle 01:00. Nel corso del pre-show, come annunciato tramite Twitter, troveremo come host la bellissima Sydnee Goodman e assisteremo a ben 5 World Premiere (oltre ad una performance musicale). Non sappiamo quali titoli verranno mostrati, ma sicuramente quelli più importanti dovrebbero manifestarsi durante la cerimonia di premiazione.

Oltre a ciò, la notizia più bella che possiamo darvi che quest’anno i The Game Awards saranno accessibili anche per i non vedenti. Di seguito le dichiarazioni di geoff Keighley diramate tramite il tweet apposito (presente in calce alla notizia):

Questo vuol dire che per accedere a questa modalità destinata ai non vedenti occorrerà seguire l’evento tramite YouTube. Si tratta davvero di una bellissima iniziativa, non trovate? Vi ricordiamo che tra i presentatori ci saranno anche Tom Holland, Gal Gadot e Brie Larson, mentre Dragon Age 4 verrà mostrato durante lo show. Noi di GamesVillage ovviamente seguiremo l’evento e nei prossimi giorni vi aggiorneremo sulla nostra copertura.

Excited to welcome back the incredible @sydsogood who returns as pre-show host for #TheGameAwards on Thursday night!

We'll have 5 world premieres in the pre-show, plus a musical performance. More on that soon!

Begins at 6:30 PM ET / 3:30 PM PT, https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/roxFQ3NhCv

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 6, 2020