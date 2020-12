The Game Awards 2020: previsto un grosso annuncio di Microsoft?

I The Game Awards 2020 potrebbe essere particolarmente incentrati su Xbox, secondo un’indiscrezione lanciata dal buon Jeff Grub, noto soprattutto in estate per aver anticipato diversi eventi e annuncio (poi accaduti realmente). Stando al giornalista, in occasione della serata (tra il 10 e l’11 dicembre per noi italiani) arriverà un importante annuncio da parte di Microsoft o di uno dei suoi studi.

Grub non è entrato nei particolari, ma a quanto pare ciò che verrà mostrato potrebbe non essere un nuovo gioco, ma anche un titolo già annunciato in passato, ma presentato per la prima volta tramite un primo gameplay (si tratterebbe comunque di una World Premiere). Tra i giochi in questione citiamo Fable ed Hellblade Senua’s Saga (quest’ultimo svelato ai TGA 2019 insieme ad Xbox Series X).

Queste indiscrezioni sono state diffuse dal giornalista durante un livestreaming tenuto su GamesBeat, con il nostro collega che non ha specificato se Microsoft proporrà ciò che ha da mostrare durante lo show vero e proprio, oppure se lo farà in occasione del pre-show con inizio fissato alle 00:30 italiane. Non resta che attendere i The Game Awards 2020 per scoprirlo!