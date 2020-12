Phoenix Wright Ace Attorney: la serie potrebbe arrivare su Game Pass, rumor

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass, secondo un nuovo thread di Twitter postato dall’utente Dragon Quest. Sebbene i primi tre giochi di Ace Attorney fossero inizialmente esclusivi per il Giappone, la serie divenne un successo grazie alla miscela di umorismo, giochi di parole intelligenti e dramma poliziesco esagerato ha attirato molti giocatori nel corso degli anni. Le speculazioni sono iniziate dopo uno scambio tra gli account Twitter di Ace Attorney e Dragon Quest . L’ account Dragon Quest ha pubblicato un tweet che incoraggia i possessori di Xbox a giocare a Dragon Quest XI su Game Pass. La speculazione si è approfondita quando l’account Twitter di Game Pass ha risposto, chiedendo cosa sta succedendo? in risposta allo scambio di opinioni.

Per quanto riguarda il rilascio della trilogia di Ace Attorney da parte di Capcom per Game Pass, il franchise è piuttosto attivo, con Ace Attorney 7 che si dice sia in fase di sviluppo; avrebbe senso solo per un pubblico così vasto giocare ai giochi precedenti del franchise. Se un potenziale rilascio di Game Pass allargasse il pubblico della serie Ace Attorney , questa sarebbe una vittoria non solo per Capcom, ma per la base di fan del gioco. I fan hanno creato impressionanti mashup tra Ace Attorney e Among Us, per esempio, e più fan significherebbero un pubblico più ampio per le opere dei fan. Sia attraverso gli sforzi dei fan, il lavoro di Capcom sui futuri giochi di Ace Attorney , o la trilogia originale in arrivo su Game Pass, il franchise di Ace Attorney apparentemente non perderà slancio tanto presto. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy è ora disponibile su PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, PlayStation 4 e Xbox One.

Not only is this our series debut on @Xbox, don't forget that #DragonQuest XI S – Definitive Edition is included with @XboxGamePass and @XboxGamePassPC!

Download it today if you're a subscriber and have the grand adventure begin!

👉 You've no excuse, honey! pic.twitter.com/QnGEd0o6P4

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) December 4, 2020