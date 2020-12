PlayStation 5 e il caso Euromediashop: il magazzino chiuso da anni, è tutta una farsa?

Trovare una PlayStation 5 è praticamente impossibile (o quasi), ma questo lo sappiamo da tempo ormai. Chi ha pre-ordinato in tempo la console è riuscito a metterci sopra le mani, mentre altri devono aspettare tra la fine di dicembre e l’inizio del 2021 per poter finalmente entrare nella next-gen di casa Sony Interactive Entertainment. A quanto pare però un sito di shopping online ha tentato quella che parrebbe essere una truffa vera e propria. Parliamo di Euromediashop.

Euromediashop, nato nell’ottobre del 2020 (meno di 2 mesi fa quindi), affermò tempo fa di avere 500 console PlayStation 5 addirittura a prezzo scontato (tra versione Standard e Digital), ma di non poter garantire il day-one. Tali console infatti, stando al retailer, sono disponibili in magazzino e non possono essere ritirate prima del 22 dicembre, ma perché? Il sito DDay ha iniziato ad investigare sulla vicenda, riportando alla luce una verità assai sconvolgente.

Dopo aver parlato con il titolare Christian Ciciriello, è emerso in un primo momento che tali console sono state acquistate da altri rivenditori e non direttamente da Sony e stando a Ciciriello, è stato possibile offrire questo prezzo ai clienti. Alcuni di questi hanno pagato in anticipo la console, mentre altri hanno deciso di non fidarsi e di pagare la console al ritiro. Chi ha pagato tramite bonifico bancario, ha perso ogni comunicazione con il servizio clienti di Euromediashop, mentre chi ha optato per l’altro metodo di pagamento ha ricevuto un messaggio su WhatsApp che invitava ad attendere una risposta entro 24 ore. Risposta mai arrivata!

Ciciriello ha invitato quelli di DDay a visitare il magazzino (situato a Brindisi) e vedere con i propri occhi le PS5 custodite. L’invito però non si è concretizzato, dato che il titolare non ha più risposto ai nostri colleghi, rifiutando sia di parlare nuovamente, sia di offrire questo tour nel magazzino. La ricerca della verità è proseguita, fino alla scoperta finale: a quanto pare il magazzino di Euromediashop risulta chiuso già da diverso tempo e l’insegna dell’attività non è più presente fuori i cancelli, nonostante le console siano ancora disponibili per l’acquisto sul sito.

A DDay si è aggiunta anche l’emittente pugliese Canale 85, che ha mandato un inviato (il nostro Michele Iurlaro) presso questo presunto magazzino. Il locale esiste, ma non appartiene ad Euromediashop dato che il proprietario del grande stabilimento ha affermato che questo è chiuso da 2 anni e che è in attesa di essere affittato. Dunque, nonostante sul sito venga mostrata la foto del magazzino in questione, questo non appartiene al retailer online. Data la vicenda, vi invitiamo a non acquistare per nessun motivo alcuna console presso questo rivenditore!