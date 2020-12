Marvel’s Spider-Man Miles Morales: Rivelata la tuta STRIKE

Uno dei costumi migliori di Marvel’s Spider-Man Miles Morales è la tuta STRIKE. Sebbene ci siano costumi migliori nei gameplay, come il costume di Spider-Cat, il costume STRIKE è diverso in quanto sembra davvero unico, quasi come se fosse di un gioco completamente diverso. Con Spider-Man: Miles Morales ora in uscita da quasi un mese, alcuni concept art del gioco stanno finalmente iniziando a uscire: un recente tweet mostra come appare la tuta STRIKE durante la fase concettuale. Dave Rapoza è un illustratore e artista freelance che lavora specificamente su concept e fumetti; Rapoza è andato su Twitter per mostrare a cosa ha lavorato con Insomniac Games nel gioco di Spider-Man: il prodotto finale è probabilmente uno dei migliori costumi del titolo, e la concept art ne rivela le ragioni.

Il costume di Spider-Man: Into the Spider-verse è quello che riceve molta attenzione dai fan, così come il costume di Spider-Cat: è molto interessante vedere il cambio di frame-rate del gioco per adattarsi al film Spider-verse , o avere il gatto che aiuta a picchiare i cattivi. Ma alcuni degli altri semi sono speciali in quanto hanno semplicemente uno stile unico e pulito, che assomiglia molto a un costume da fumetto. Questo è il caso della tuta STRIKE, che viene sbloccata al livello 10 e costa 16 gettoni attività e 2 parti tecnologiche da fabbricare. Il concept art ricorda ai fan il lavoro duro dietro un gioco come Marvel’s Spider-Man Miles Morales. È bello vedere l’artista ricevere un po’ di attenzione per il suo duro lavoro, infatti il tweet è stato visitato da almeno 6.000 utenti che hanno lasciato il loro Mi piace sul post dell’illustratore. Marvel’s Spider-Man Miles Morales è ora disponibile su PS4 e PS5.