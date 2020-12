Love Live!: data di lancio, gameplay e screenshot pubblicati da Square Enix

Square Enix ha svelato tutti i dettagli, il primo gameplay e una tonnellata metrica di immagini del Love Live! School Idol Festival ~after school ACTIVITY~ Wai-Wai!Home Meeting!! Il gioco base per PS4 sarà gratuito, comprese 8 canzoni di μ’s e Aqours (quattro per banda) e tre set di costumi (μ’s, Aqours e Saint Snow) e uscirà il 24 marzo 2021 con voci e sottotitoli giapponesi in giapponese, inglese e cinese (tradizionale e semplificato). Ogni canzone può essere acquistata separatamente per 440 yen ciascuna (appena a nord di $ 4) o in pacchetti che includono un mazzo con un prezzo compreso tra 990 yen ($ 9,5) e 2.420 yen (circa $ 23). I pacchetti di costumi sono venduti separatamente. Possono essere acquistati per 770 yen ciascuno (poco più di $ 7) o in pacchetti con un prezzo compreso tra 990 yen ($ 9,5) e 1.870 yen (circa $ 18).

Due Memorial Special Pack sono disponibili esclusivamente presso lo Square Enix Store dedicato a μ’s e Aqours e al prezzo di 8.778 yen ciascuno (circa $ 84). Includeranno un opuscolo, un set di cartoline e 7 pacchetti di costumi per il Memorial Special Pack di μ e 6 set di costumi per l’Aquors Memorial Special Pack. Ci sono due modalità create esclusivamente per la versione PS4: la prima è la modalità di visualizzazione in cui puoi semplicemente guardare le canzoni e scattare foto senza la parte del gioco del ritmo, controllando gli angoli della telecamera e così via; la modalità Live Medley include i giochi ritmici e puoi creare set fino a 20 brani. Love Live! , è un franchise multimediale super popolare che include manga anime, romanzi leggeri e musica.