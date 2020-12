Esports One raccoglie $4 milioni per Fantasy Esport

La piattaforma Esports One ha annunciato di aver raccolto un round di finanziamento di $ 4M USD guidato da XSeed Capital, Eniac Ventures e Chestnut Street Ventures. Il round porta i fondi totali raccolti dalla società con sede a Santa Monica a 7,3 milioni di dollari.

Esports One ha rivelato che intende utilizzare i proventi dell’investimento per espandere l’accesso alla sua piattaforma agli organizzatori di eventi globali e supportare nuovi titoli di gioco come Rainbow Six Siege , Rocket League , VALORANT e Fortnite con giochi fantasy personalizzati. L’azienda sta anche cercando di concentrarsi sulla monetizzazione e l’accessibilità. Inoltre, Esports One continuerà a scalare internamente, utilizzando i fondi ricevuti per la crescita del team e la globalizzazione.

La società ha registrato un aumento del 300% degli utenti della piattaforma dalla separazione primaverile del circuito di Esport globale di League of Legends 2020 . Inoltre, Esports One ha collaborato con ESL Gaming per portare gli Esport fantasy agli eventi di Esport globali.