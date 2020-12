VALORANT First Strike: raggiunti oltre 300.000 spettatori

First Strike: NA ha raggiunto circa 21 ore di trasmissione da quando è iniziata il 3 dicembre alle finali di oggi, anche se questo non include le qualificazioni e le partite che hanno portato a questo punto, che ha richiesto più di un mese per giocare su.

L’evento ha raggiunto il picco di 300.112 spettatori durante le finali tra TSM e 100 Thieves, dove 100 Thieves ha sconfitto TSM in una convincente serie 3-1 per rivendicare il titolo di migliore squadra in NA. E, durante l’intero torneo, c’è stata una media di 95.864 spettatori che hanno guardato le partite, secondo Esports Charts .

Quel totale di spettatori proveniva da una varietà di luoghi, con i flussi più grandi in realtà provenienti da flussi secondari, come Ninja e TSM’s Myth, che hanno entrambi ottenuto numeri maggiori rispetto alla trasmissione principale per la maggior parte dell’evento. Il mito ha raggiunto il picco di 119.303 spettatori durante le finali, rendendolo il canale più visto durante quel periodo mentre guardava la sua squadra competere.

Ninja ha raggiunto un picco di 55.040 spettatori durante lo stesso periodo, mentre la trasmissione principale sul canale VALORANT_Esports_NA ha raggiunto il picco di 92.246. I numeri di YouTube per lo streaming non sono stati ancora definiti da Riot, ma più di 60.000 spettatori hanno guardato le finali nella trasmissione principale , con altri 20.000 in streaming secondari.