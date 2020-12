The Wolf Among Us 2: verrà lanciato nell’inverno 2021, rumor

Un anno fa ai The Game Awards del 2019, i Telltale Games hanno rivelato The Wolf Among Us 2, ma da allora i dettagli sul titolo dell’avventura sono stati scarsi. Sembra che potrebbe cambiare presto, con una fuga di notizie che afferma che i dettagli sul gioco e il suo lancio sono imminenti. Una fuga di notizie è stata pubblicata su Reddit, affermando che il sequel di The Wolf Among Us riceverà un nuovo aggiornamento ai The Game Awards giovedì 10 dicembre, sotto forma di un teaser trailer e un aggiornamento per sviluppatori di un minuto. Il gioco sarà presumibilmente composto da cinque episodi, che verranno lanciati tutti entro l’inverno 2021.

Secondo la fuga di notizie, The Wolf Among Us 2 sarà ambientato cinque anni dopo il primo gioco, con la maggior parte che si svolgerà a New York City, anche se a un certo punto Bigby si recherà anche in una piccola città del Vermont per indagare sulla scomparsa di Fable. Il cast vocale include Adam Harrington, Erin Yvette, Gavin Hammon, Melissa Hutchison, Nick Apostolides, Troy Baker, Dave Fennoy, Ashley Burch, Cree Summers e Patrick Warburton. Infine, secondo il leak, il gioco verrà lanciato per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One e PC: non è prevista alcuna versione Switch. La fuga di notizie include anche un’immagine che sembra essere presa dal trailer, che mostra il titolo del gioco e la sua finestra di lancio.