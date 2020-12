5 giochi semplicissimi per svuotare la mente e rilassarsi

Siamo sempre di corsa, da quando ci alziamo al mattino fino alla sera. Abbiamo una vita intensa e stressante che ci spinge a essere sempre al 100% delle nostre capacità. Corriamo per prendere il trasporto pubblico, durante la giornata di lavoro siamo bloccati in ufficio per svolgere tutti i compiti assegnati e poi, a fine pomeriggio, si corre per fare la spesa e tornare presto a casa pur di preparare la cena in tempo.

È questa la vita che fa la maggior parte di noi. E se anche tu ti trovi in questa situazione, in questo articolo ti proponiamo una serie di giochi che ti aiuteranno a rilassarti e a staccare la tua mente dei pensieri stressanti per finire la giornata in dolcezza.

Solitario

Il solitario è un gioco di carte reso famosissimo da Microsoft negli anni ’90, che lo ha integrato al suo sistema Windows. Come indica il suo nome, si gioca in solitario, sia con un mazzo di carte fisiche da 52, oppure su un computer. L’obiettivo del gioco è risolvere il problema scoprendo tutte le carte disposte sul tavolo. Tieni a mente però che vi sono delle partite che non possono essere risolte, fa parte del gioco ed è per questo che alcuni lo chiamano anche “pazienza”.

Pac-Man

Pac-Man è un grande classico dei videogiochi, uscito nel 1980. Considerato da molti come il padre dei videogiochi, la sua popolarità deriva dal fatto che è molto divertente e molto semplice. Tutto si svolge in una specie di labirinto dove il giocatore guida una creatura gialla a forma di testa chiamata Pac-Man, e lo scopo è di mangiare tutte le palline che si trovano sullo schermo senza farsi mangiare dagli altri mostri. Lo puoi trovare da scaricare sul tuo dispositivo gratuitamente sugli store Apple e Android.

La roulette online

Se non conosci ancora la roulette, sappiate che è né più né meno che il più famoso gioco di casinò al mondo, a tal punto che è stata anche la protagonista di molti grandi film nella storia del cinema. Si è sempre giocato nei casinò di terra fino all’arrivo di internet nelle case per uso domestico. Oggi la roulette si trova anche online ed è un ottimo gioco per staccare la mente dopo una lunga giornata. E vista la pandemia di COVID-19 in corso, giocare a questo titolo da casa è un’ottima scelta che combina sicurezza e divertimento. Visita il sito roulette-on-line.it per goderti i migliori giochi di roulette online da qualsiasi posto e in qualsiasi momento sia su PC, che su smartphone o tablet.

Angry Birds

Al contrario dei giochi precedenti, Angry Birds è un gioco relativamente nuovo, uscito qualche anno fa su smartphone e computer. Anche qui, semplicità e divertimento sono le parole chiave. Lo scopo è di lanciare degli uccelli (gli Angry Birds) da un determinato punto di lancio, verso dei maiali posizionati in diversi posti. Ma attenzione: hai diritto a pochi lanci, quindi mira bene!

UNO

UNO è un gioco di carte indirizzato sia ai bambini che agli adulti. Le carte sono numerate da 1 a 9 e colorate in giallo, rosso, verde e blu. Inoltre vi sono delle carte speciali e delle carte jolly. Lo scopo è di finire tutte le carte che si hanno in mano prima degli altri per vincere. Nessuna strategia è richiesta, basta vedere il numero della carta o il colore della carta che è sul tavolo e mettere una tua carta dello stesso numero o colore.

Ora con questa lista di giochi potrai divertirti e dimenticare tutti i tuoi problemi a fine giornata, rilassandoti sul tuo divano o a letto, da solo o con i tuoi cari. Divertiti e lasciati alle spalle lo stress!