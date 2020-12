Rimandata la Fahrenheit 15th Anniversary Edition

Meridiem Games è spiacente di annunciare che la pubblicazione di Fahrenheit 15th Anniversary Edition per PlayStation 4 sarà ritardata per motivi di produzione dell’ultimo minuto. Sebbene non sia stata fissata una nuova data, il team è fiducioso per un’uscita in Q1 2021.

Fahrenheit La 15th Anniversary Edition includerà una custodia e una manica create appositamente, un set di adesivi, un artbook stampato di alta qualità e una lettera di ringraziamento scritta dal team di Quantic Dream. Questa edizione in scatola sarà venduta al dettaglio al prezzo di 29,99 € ed è disponibile da subito per il pre-ordine nei negozi specializzati in giochi.

Fahrenheit è un dramma interattivo guidato dalla storia, interpretato sia in prima che in terza persona. New York City è sbalordita da una serie di brutali omicidi che seguono tutti lo stesso schema: persone comuni possedute da una forza soprannaturale che le spinge a commettere un omicidio. La storia segue Lucas Kane che si ritrova braccato dai detective della polizia Carla Valenti e Tyler Miles dopo essere fuggito dalla scena di uno di questi omicidi senza memoria. Quello che segue è un’avventura emozionante, guidata dalla storia, in cui le vostre scelte hanno un effetto diretto su come la storia si svolge.