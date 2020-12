eFootball PES 2021: disponibile la versione LITE

Da oggi 7 dicembre è possibile scaricare, gratuitamente, la versione LITE di eFootball PES 2021, il calcistico targato Konami, su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One, con compatibilità anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Queste le modalità di gioco disponibili in questa versione:

・ Kick Off (Offline) Partite in locale Co-op Allenamento (Allenamento Skill)

(Offline) ・ myClub

・ eFootball Matchday Tornei Online (limitato a specifici tornei)

Opzioni

Modalità Modifica (solo PS4 e Steam)

Per l’occasione è stato anche pubblicato un video di lancio, che potete vedere qui sotto.

Questo il comunicato ufficiale sul sito del gioco:

Disponibile ora per il download, PES 2021 LITE ti dà accesso illimitato a tutte le funzionalità della modalità myClub. In myClub, costruirai la tua squadra dei sogni prendendo giocatori e allenatori che si adattano al tuo stile di gioco personale. Allena i tuoi debuttanti a diventare superstar o ingaggia Legends e altri potenti giocatori per ottenere un vantaggio sugli avversari.

myClub ti dà anche accesso alla Iconic Moment Series, una novità dei giocatori introdotta in PES quest’anno. Questi giocatori si basano su momenti memorabili delle carriere di superstar attuali ed ex e sono dotati di statistiche potenziate che riflettono le loro prestazioni in quel momento. Inoltre, la modalità myClub ti consente anche di ingaggiare “Giocatori in risalto”, che sono essenzialmente variazioni più forti dei giocatori esistenti scelti per le loro ottime prestazioni nelle partite recenti. Ingaggia entrambi questi tipi di giocatori nella tua squadra e domina il campo!

PES 2021 LITE include anche la modalità Matchday, una modalità PvP competitiva in cui si partecipa a vari eventi ispirati a partite di calcio del mondo reale e famose rivalità. La modalità Matchday è anche la sede dell’eFootball.Open, un torneo di eSport che accoglie giocatori di tutti i livelli. Inoltre, PES 2021 LITE include anche le modalità “Match Locale” e “Allenamento”, che ti consentono di affinare le tue abilità contro la COM. È inclusa anche la modalità Modifica, che ti dà la possibilità di personalizzare e creare maglie, emblemi e nomi di squadre. La modalità di modifica ti dà anche la possibilità di importare dati creati da altri utenti, dandoti accesso a una varietà illimitata di design. Personalizza la tua squadra e scendi in campo con stile!

PES 2021 LITE supporta pienamente il programma eFootball Point lanciato di recente.

I punti eFootball sono la valuta del programma eFootball Point. I punti possono essere guadagnati in vari modi, incluso giocando e guardando i tornei di eFootball. Una volta guadagnati i punti, puoi riscattarli per vari oggetti e bonus di gioco. Puoi anche guadagnare punti eFootball partecipando alla stagione 2020-21 dell’eFootball.Open, con partenza programmata ad inizio a dicembre. Alcuni dei bonus che puoi guadagnare con i punti eFootball possono essere utilizzati per rafforzare la tua squadra, quindi assicurati di partecipare all’eFootball.Open per guadagnare più punti possibile!

Ricordiamo infine, che pochi giorni fa è uscito l’aggiornamento Data Pack 3.0.