Power Rangers Battle for the Grid: ecco il trailer del prossimo DLC

nWay ha recentemente pubblicato sul web un nuovo trailer incentrato su Power Rangers Battle for the Grid, titolo picchiaduro disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Ebbene, la clip video mostra il lottatore in arrivo con il prossimo DLC, stiamo parlando di Scorpina.

Veniamo a conoscenza che tale personaggio sarà disponibile nella produzione a partire dall’8 dicembre, e possiamo vedere anche le combo e le mosse speciali del character. Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la suddetta recensione del prodotto in questione. Cosa ne pensate di questo personaggio in arrivo su Power Ranger Battle for the Grid?