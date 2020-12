PAX: annunciate le date del 2021

Il PAX ci crede. A parte poche eccezioni, quasi tutte le principali conferenze e convention di videogiochi queto 2020 sono state cancellate. Alcune sono stati semplicemente eliminate, mentre altre si sono adattate ad evento digitale. I Game Awards 2020, ad esempio, saranno l’ultimo grande evento dell’anno per il gaming, e il tutto è organizzato digitalmente da tre luoghi diversi (Londra, Tokyo e Los Angeles). Vedremo invece cosa succederà per il 2021, e se questi show avranno la possibilità di svolgersi. Uno in particolare, quantomeno, sta cercando di essere ottimista sul fatto che sarà possibile tornare a fare eventi “di persona”.

Il Penny Arcade Expo ha annunciato le date per i loro prossimi spettacoli in arrivo nel 2021. Il PAX West dal 3 al 6 giugno, PAX East dal 3 al 6 settembre e il PAX Unplugged dal 10 al 12 dicembre. C’è anche il PAX Aus, ma al momento non ci sono date per questo show in particolare. Come descritto, per ora questi eventi sono programmati per essere di persona, ma viene comunque fatto sapere di come potrebbe cambiare a seconda di come andranno le cose.

Per quanto ci sia un moderato ottimismo verso il vaccino contro il coroavirus, solo il tempo e la situazione ci dirà quando sarà possibile tornare a dar vita a fiere ed eventi con il pubblico in loco. Qui sotto vi lasciamo con il tweet sull’account ufficiale.