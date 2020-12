Annunciata la data d’uscita di Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition

Ubisoft ha da poco annunciato la data d’uscita legata a Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition, titolo che è stato annunciato all’Ubisoft Forward. L’opera videoludica basata sulla pellicola cinematografica targata Universal Pictures arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 14 gennaio 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Ecco maggiori dettagli sul titolo:

Scott Pilgrim è tornato! Fai squadra con gli amici per combattere attraverso ondate di nemici difficili da combattere per amore. Condividi la salute e le monete, gareggia in minigiochi come il Dodgeball e sfidati a duello epico-ultimo in piedi. L’edizione completa include i contenuti scaricabili “Knives Chau” e “Wallace Wells”.

Riscoprite l’amato beat’em up in stile arcade 2D ispirato all’iconica serie di fumetti e al film Scott Pilgrim vs. The World in questa Edizione Completa! Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti: Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Knives Chau, Stephen Stills e altri ancora. Fai squadra con tre dei tuoi amici mentre ti fai strada attraverso ondate di duri nemici per sconfiggere la Lega degli Eserciti del Male!