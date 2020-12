Drawn To Life Two Realms: disponibile da oggi

Da oggi 7 dicembre è disponibile Drawn to Life Two Realms, adventure-platform sviluppato da Digital Continue, nuovo capitolo della serie che ha esordito su Nintendo DS nel 2007. Il publisher 505 Games ha anche fatto uscire un trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Tornano quindi i Raposa e l’eroe disegnato dal giocatore, per svelare il mistero dell’Ombra e salvare Mike e i suoi amici. Il gioco è disponibile su PC, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Gli stravaganti Raposa e il tuo eroe disegnato sono tornati in Drawn to Life: Two Realms, il nuovo titolo dell’amato franchise! Vestendo nuovamente i panni del Creatore, svelerai la misteriosa connessione tra i due mondi, creando un Eroe per salvarli entrambi!

Un nuovo Strumento di creazione amplierà le tue possibilità creative grazie a milioni di colori, adesivi unici, modelli, nuove animazioni per l’eroe e una serie di elementi cosmetici, con cui potrai dare letteralmente vita alla tua immaginazione! Giocando potrai anche sbloccare altri adesivi per personalizzare ulteriormente i vari look del tuo Eroe attraverso il nuovo “Sistema dei completi”.

La storia continua! Ora che Mike si è svegliato, è stato svelato il nuovo mondo degli umani. Viaggia tra la città dei Raposa e quella umana per svelare il mistero dell’Ombra e salvare Mike e i suoi amici. Tutti i Raposa sono tornati, insieme ad alcuni nuovi personaggi con cui interagire!

Usa il Libro dell’Immaginazione per entrare nelle menti e sfidare gli abitanti della città, i nemici e i Raposa, risolvendo ogni conflitto e sconfiggendo l’Ombra. – Utilizza e posiziona decine di giocattoli unici per ottenere punti in base alle tue soluzioni di fantasia. Prendi il controllo del tuo Eroe e salta, gira e balza a terra per farti largo attraverso più di 100 sfide diverse!

Un vero seguito della serie, portato in vita da molti degli sviluppatori originali. Divertiti con oltre 50 nuove tracce musicali create dal compositore originale del franchise, un lussureggiante mondo 2D realizzato dal celebre grafico della serie e una storia che continua la saga, presentata dal produttore esecutivo di Drawn to Life e Drawn to Life: Il Capitolo Successivo.