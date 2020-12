Kingsman: pianificati altri 7 film e una serie tv

Una volta accettato che Kingsman sia un James Bond leggermente più spigoloso, suppongo abbia senso che Marv, la società di produzione dietro i film di Kingsman, lo veda come un franchise di lunga durata nonostante abbia prodotto solo due film finora e solo uno dei due è buono. Parlando a Deadline, Zygi Kamasa, CEO di Marv Group, ha affermato che il regista Matthew Vaughn ha in programma “qualcosa come altri sette film di Kingsman” come parte dei piani di espansione della società.

Il terzo film della serie, un prequel intitolato The King’s Man, doveva arrivare quest’anno, ma la pandemia in corso ne ha fatto posticipare l’uscita al 2021. Il film, con protagonisti Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Djimon Hounsou, Daniel Bruhl e Rhys Ifans , è attualmente fissato per il 26 febbraio 2021, ma non saremmo sorpresi se un altro ritardo fosse in arrivo o se la Disney avesse intenzione di dargli un’uscita ibrida cinematografica e in streaming come la Warner Bros. sta facendo con la loro lista 2021 su HBO Max .

C’è anche una serie TV Kingsman in fase di sviluppo, e tutto questo forse potrebbe essere un po’ troppo. Da un lato, si potrebbe sostenere che non è che il franchise di James Bond abbia molto in termini di tessuto connettivo, e questo è stato un punto fermo per oltre 50 anni. Ma il problema è che Bond è arrivato in un panorama molto diverso rispetto a Kingsman, e ora Bond è semplicemente un’istituzione. Sarebbe possibile sostenere che Kingsman può prosperare solo essendo un gruppo di film d’azione di spionaggio, ma data la delusione di Kingsman: The Golden Circle, è difficile dire che questo franchise sia pieno di buone idee.

Ma se Marv ha intenzione di espandersi, è probabile che la scelta di ampliare il franchise possa essere un buon punto di partenza. Inoltre, con Kingsman ora sotto la bandiera Disney e nessuno che ama i franchise più della Disney, è facile intuire perché lo studio spingerebbe per un franchise a lungo termine che potrebbe ottenere dai 20th Century Studios.