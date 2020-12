Animal Crossing New Horizons: update di dicembre in arrivo

Animal Crossing New Horizons è riuscito, sin dalla sua uscita, a creaare e mantenere una playerbase davvero enorme. Il tutto è dovuto, oltre che alla qualità stessa del titolo, anche ai numerosi e regolari aggiornamenti che portano nuovi contenuti ad ogni nuovo rollout, come per esempio l’aggiornamento in arrivo questo mese.

Nintendo ha infatti pubblicato un nuovo trailer per l’aggiornamento di dicembre, il quale segue un già corposo aggiornamento tenutosi lo scorso novembre. L’isola di ciascun giocatore verrà coperta di neve una volta che l’update arriverà e con esso arriveranno nuovi insetti, pesci, oggetti da comprare e tanto altro ancora. Potrete addirittura scambiarvi regali con i vostri vicini. Vi lasciamo al trailer qui sotto mentre vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è attualmente disponibile in via esclusiva per Nintendo Switch.