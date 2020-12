Arcanium Rise of Arkham: trailer per l’accesso anticipato

Da domani 8 dicembre sarà disponibile, in accesso anticipato su Steam, Arcanium Rise of Arkham, card game single-player sviluppato dal team indie Supercombo. Per l’occasione è stato pubblicato, sul canale YouTube ufficiale degli sviluppatori, un nuovo trailer.

Il gioco, che ha avuto una campagna crowdfunding su Fig.co che ha portato più di 75 mila dollari, è descritto dagli sviluppatori come un “titolo ambizioso e unico. Un card game strategico per giocatore singolo di proporzioni epiche, basato sulla storia, che fonde i generi” Roguelike” e ” Deckbuilding” in molti nuovi modi. Arcanium è una storia di amicizia e coraggio ed è ambientato in un mondo fantastico di animali antropomorfi in cui il bene, il male, la magia e la tecnologia si scontrano.”

Queste tutte le caratteristiche di Arcanium Rise of Arkham attraverso la pagina Steam:

Progressione open-world:

Esplora un vasto continente suddiviso in diverse province ciascuna con un’atmosfera unica e una serie diversa di sfide. Ogni provincia rappresenta un “capitolo” della nostra storia e può essere rigiocato un numero qualsiasi di volte con vari livelli di difficoltà.

Atti non lineari e procedurali:

Questa è la nostra terminologia di fantasia per dire che hai il controllo totale del tuo viaggio! Vaga liberamente all’interno di mappe procedurali completamente 3D, ma tieni d’occhio l’indicatore di corruzione … Più a lungo rimani in una provincia, più forti diventano i nemici!

Ciclo giorno/notte:

Possibilità extra di tendere un’imboscata al nemico di notte, possibilità extra di incontrare “Elusivi” durante il giorno, la meccanica offre uno strato di immersione profondo ed esilarante che ha un impatto diretto su ogni decisione che prendi.

Un mondo pericoloso e vivo che respira:

Le scelte che fai hanno un impatto duraturo sul resto della tua run. Pericoli ambientali, piastrelle danneggiate, handicap e pericolose maledizioni ti aspettano! Le province che visiti si evolvono e si sgretolano davanti ai tuoi occhi mentre ti fai strada verso Akhan’s Lair.

Combattimento a turni unico:

Ogni turno devi scegliere le tue abilità con saggezza, coordinando tutti e tre gli eroi della tua squadra da un pool comune di punti azione. Il nostro innovativo sistema di combattimento è facile da imparare e offre un’incredibile profondità strategica.

Party di tre:

Controlla un gruppo di tre eroi che agiscono individualmente sul campo di battaglia e ognuno ha le proprie abilità (e abilità Ultimate), equipaggiamento e potenziamenti. In battaglia, gli eroi possono persino scambiarsi tra loro, consentendo agli eroi più sani di prendersi i danni in arrivo e proteggere i membri più fragili del gruppo.

Tanti Eroi da sbloccare:

Molti eroi unici con meccaniche e temi diversi per farti fare brainstorming per nuove composizioni e combinazioni. Ognuno ha un mazzo iniziale unico di carte abilità che si adatta a una delle 6 classi. Tripli supporti? Tutte le abilità a distanza? I danni nel tempo sono pesanti? Va bene tutto! Trova lo stile di gioco che fa per te.

Sistema di looting da RPG:

Trova potenti artefatti, ottieni nuove carte abilità, apprendi abilità trasversali ai personaggi e scopri oggetti consumabili durante i tuoi viaggi. Puoi modificare i mazzi abilità e gli elenchi di equipaggiamento dei tuoi eroi in qualsiasi momento al di fuori del combattimento.

Progresso degli eroi:

Arcanium ha tonnellate di contenuti da sbloccare e offre un’enorme rigiocabilità. Giocare con gli Eroi li farà salire di livello tra le run e sbloccare progressivamente i loro set completi di 24 carte abilità. Inoltre, il raggiungimento di determinati traguardi sui tuoi eroi preferiti migliorerà il loro aspetto tramite skin e altri oggetti cosmetici in modo da poter uccidere i tuoi nemici con stile!