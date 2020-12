CW e Ava Duvernay collaborano per una serie DC?

Mentre la nominata all’Oscar sta attualmente lavorando allo sviluppo del film New Gods per l’editore di fumetti Extended Universe alla Warner Bros., Ava DuVernay sta espandendo il suo lavoro nel mondo DC Comics collaborando con The CW per sviluppare una potenziale serie su Brian Michael Bendis e il fumetto di David F. Walker Naomi, secondo The Hollywood Reporter.

Il pilot della serie, che è stato scritto e prodotto da Jill Blankenship, regista di Selma ed ex allieva di Arrow, è incentrato sul personaggio protagonista durante la sua adolescenza mentre viaggia dalla sua piccola città nord-occidentale, ma quando un evento soprannaturale scuote la sua città natale, deve partire alla scoperta delle sue origini, scoprendo qualcosa che sfiderà tutto ciò che la gente crede sui supereroi.

La potenziale serie sarà co-prodotta da Warner Bros.Television e Array Filmworks di DuVernay, che attualmente ha un ricco accordo globale, e dovrebbe essere il primo passo di un’espansione pianificata verso il DC Comics, mentre si muovono verso l’Arrowverse (l’universo Arrow), soprattutto perché la sua serie principale si è recentemente conclusa. Sarebbe anche il primo dramma DC a non avere Greg Berlanti come produttore o creatore, con il prolifico produttore che attualmente sta anche concludendo Black Lightning, sebbene uno spin-off sia in sviluppo e Supergirl, il cui spin-off Superman & Lois sarà presentato in anteprima a febbraio.

Ava DuVernay è stata scelta nel 2018 per sviluppare e dirigere un adattamento cinematografico di New Gods della DC Comics, che sta scrivendo con l’acclamato scrittore di fumetti Tom King, e recentemente ha ottenuto un ordine in serie limitata da HBO Max per l’adattamento di DMZ della DC, di cui sta producendo e dirigendo il pilot e Roberto Patino (Sons of Anarchy) ha scritto tutti e quattro gli episodi.