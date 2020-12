Daemon X Machina: sviluppatori cercano personale per progettare su next-gen

Marvelous First Studio, team appartenente a Marvelous Inc. e sviluppatore di Daemon X Machina, ha dichiarato recentemente di essere al lavoro su diversi nuovi progetti. Attualmente è al lavoro, infatti, per ricercare del personale con cui progettare e sviluppare giochi di “fascia alta” per Xbox Series X|S e PlayStation 5.

I generi a cui lo studio mira, sono principalmente RPG e action RPG. Ora come ora, Marvelous First Studio ha un curriculae di tutto rispetto con titoli come Fate/EXTELLA The Umbral Star e Fate/EXTELLA Link, Soul Sacrifice e Soul Sacrifice Delta, assieme a tanti altri ancora.

Ci vorrà sicuramente del tempo per vedere il prodotto degli sforzi fatti da questo studio ma, nel frattempo, sarà sicuramente interessante vedere cosa ha in serbo Marvelous First Studio per la generazione appena chiusa. Ad esempio, avete dato un’occhiata all’aggiornamento di settembre a Daemon X Machina?