Rust: versione PS4 e Xbox One rimandate al 2021

Double Eleven, assieme allo sviluppatore Facepunch Studios, hanno recentemente dichiarato che le versioni Xbox One e PlayStation 4 del proprio survival sandbox Rust, previsto per quest’anno, sono state posticipate al 2021.

Qui sotto vi riportiamo una sintesi del messaggio, mentre vi ricordiamo che Rust è attualmente disponibile su Steam, qui il link alla pagina della piattaforma Valve.

Perchè siamo rimasti in silenzio così a lungo? Il mondo degli sviluppatori di videogiochi è una bestia; non hai mai il la chiara immagine del futuro di fronte a te quando stai portando un titolo da PC a console.

Siamo spiacenti di non esser stati capaci di portare Rust su console entro la fine di quest’anno, come pianificato. Da tutti i messaggi che ci arrivano siamo al corrente della vostra attesa per giocarlo e speriamo che all’alba del 2021 riusciremo a restaurare la vostra fiducia nei nostri confronti non appena saremo pronti a condividere qualcosa sui lavori.