Penguin Bloom: ecco il trailer del nuovo film di Naomi Watts

È stato pubblicato il trailer ufficiale del prossimo adattamento cinematografico di Penguin Bloom di Glendyn Ivin, con Naomi Watts che interpreta una madre che ha difficoltà ad accettare la sua improvvisa paralisi. Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Bradley Trevor Greive e Cameron Bloom, i diritti di distribuzione del film in Nord America sono stati recentemente acquisiti da Netflix e debutterà in streaming il 27 gennaio 2021. Tuttavia, il film è ancora impostato per l’uscita nelle sale australiane il 21 gennaio.

Penguin Bloom racconta la vera storia di Sam Bloom, una giovane madre il cui mondo viene sconvolto dopo che un incidente quasi fatale la lascia paralizzata. Il marito di Sam, (Andrew Lincoln), i suoi tre figli maschi e sua madre, stanno lottando per adattarsi alla loro nuova situazione quando un improbabile alleato entra nel loro mondo sotto forma di una piccola gazza ferita che chiamano Penguin. L’arrivo dell’uccello è una gradita distrazione per la famiglia Bloom, che alla fine può fare una profonda differenza nella vita della famiglia.

Il film è interpretato da Naomi Watts (Mulholland Drive, Impossible), Andrew Lincoln (Love Actually, The Walking Dead), Jacki Weaver (Animal Kingdom), Rachel House (Moana, Thor: Ragnarok) e Leeanna Walsman (Star Wars: Attacco dei Cloni). Nel cast anche Lisa Hensley, Griffin Murray-Johnston, Felix Cameron e Abe Clifford-Barr.

Penguin Bloom è diretto da Glendyn Ivin da una sceneggiatura adattata da Shaun Grant e Harry Cripps. Il film è prodotto da Watts ed Emma Cooper attraverso il loro banner Jam Tart Films insieme a Bruna Papandrea, Steve Hutensky e Jodi Matterson di Made Up Stories. È prodotto da Sam e Cameron Bloom insieme a Sonia Amoroso, George Kekeli, Meryl Metni, Ricci Swart, Greive, Joel Pearlman, Edwina Waddy e Jill Bilcock.