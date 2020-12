Fall Guys Ultimate Knockout: svelati 4 costumi dalla Stagione 3

Mediatonic, dopo aver dichiarato che la Stagione 3 di Fall Guys Ultimate Knockout verrà ufficialmente mostrata ai The Game Awards 2020, ha rilasciato un’immagine contenente alcuni dei nuovi costumi in arrivo per i fagiolini del battle royale più famoso dell’anno.

La Stagione 3 arriverà presto e sarà a tema invernale, come potete vedere qui. L’immagine, che trovate qui sotto in calce, arriva ovviamente dall’ufficiale canale Twitter dello sviluppatore, famoso per l’uso originale che ne fa. Intanto, vi ricordiamo che Falll Guys Ultimate Knockout è disponibile su PS4 e PC e vi garantiamo che GamesVillage sarà sull’attenti per tutte le novità che arriveranno dai The Game Awards di quest’anno, quindi continuate a stare con noi!