PlayStation 5: ecco tutte le prossime uscite!

Il lancio di PlayStation 5 si sta rivelando il più grande successo commerciale della storia di Sony, con la console di nuova generazione della casa nipponica che sta battendo tutti i record di vendita possibili. Per questo la casa produttrice si è affrettata a pubblicare un video (che potrete vedere al termine della notizia) che mostra tutti i titoli già disponibili o prossimamente in arrivo.

Oltre ai titoli già disponibili, sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 come Marvel’s Spider-Man Miles Morales, NBA 2K21, Call of Duty Black Ops Cold War e Sackboy A Big Adventure, il video mostra anche alcuni sprazzi di Godfall, l’action RPG di Counterplay Games che è disponibile in esclusiva temporale su PS5 e PC fino al 5 dicembre del prossimo anno e Demon’s Souls, il remake del capolavoro di FromSoftware esclusivo per la console next gen di Sony.

Ma è al capitolo delle nuove uscite che il video ci presenta i titoli più interessanti: nel 2021 infatti arriveranno le due esclusive temporali di Bethesda, Deathloop (il 21 maggio) e GhostWire Tokyo, che non arriveranno su altre console prima del 2022 (mentre saranno disponibili per PC). Sempre nel 2021 arriveranno altri titoli molto attesi, come Horizon 2 Forbidden West (che sarà un titolo cross-gen), ma anche le esclusive per PS5 Ratchet & Clank Rift Apart, Gran Turismo 7 (che potrebbe addirittura arrivare nella prima metà dell’anno), Destruction AllStars e Resident Evil Village (che potrebbe invece arrivare ad aprile).

Ultima novità sarà infine Project Athia, ancora in sviluppo e senza una data di rilascio, che sarà un’esclusiva temporale PlayStation 5 e PC, in quanto non arriverà su altre console per almeno due anni!

Insomma, una valanga di nuovi titoli, tutti da giocare sfruttando la potenza di questo straordinario nuovo hardware. Qual è il titolo che attendete con più ansia?