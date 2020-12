It Takes Two: il titolo sarà ai The Game Awards

Poco o nulla si è saputo, negli ultimi mesi di It Takes Two, il platformer cooperativo (come suggerisce ampiamente il titolo) del developer indie Hazelight Studios creato da Josef Fares (ossia la mente che sta dietro A Way Out) e presentato lo scorso giugno durante l’EA Play Live 2020.

Finalmente però l’attesa di nuove informazioni sembra essere finita: stando a quanto rivelato da Geoff Keighley, presentatore della serata, It Takes Two sarà tra i titoli presentati durante i The Game Awards con un video di gameplay. La storia del gioco si concentrerà sui genitori di una bambina che stanno aveno dei problemi matrimoniali. Per questo motivo la figlia creerà due bambole, che dovrebbero rappresentare suo padre e sua madre e che saranno i personaggi giocabili controllati dai giocatori.

It Takes Two, per il momento, è previsto in uscita per il 2021, anche se ancora non è noto per quali piattaforme. Probabilmente potremo scoprire qualcosa di più proprio durante la cerimonia dei The Game Awards che, vi ricordiamo, si terrà il prossimo 10 dicembre, con alcuni ospiti d’eccezione come il nuovo volto di Spider-Man nell’MCU, Tom Holland, l’attrice che ha dato vista a Captain Marvel, Brie Larson, la Wonder Woman del grande schermo Gal Gadot, il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder, il giornalista sportivo Stephen A. Smith, il celebre attore Troy Baker, la star del film Tenet John David Washington, il pluripremiato doppiatore di videogame Nolan North e tanti altri.

It Takes Two è il secondo gioco la cui presentazione è stata confermata, accanto all’attesissimo Dragon Age 4 di BioWare. Nel pre-show presentato da Sydnee Goodman inoltre ci saranno ben cinque world premiere. Siete pronti a questo straordinario e gigantesco evento?