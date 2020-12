Riot Games: ecco le formazioni per gli All-Stars 2020

Ovviamente non poteva mancare l’evento All-Stars targato Riot Games per League of Legends. L’evento si avvicina e sono già comparsi nomi familiari sulla lista dei partecipanti.

Per il lato Europeo, parliamo di una botlane composta da Fnatic Bwipo, jungler Selfmade e supporto Hylissang. Quella centrale avrà Humanoid dei MAD Lions, l’ADC Hans Sama di Rogue e il loro team di leggende sarà composto da Vizicsacsi, Amazing, Exileh, Samux e Mithy.