World of Warcraft Race to World First: ecco i brand

Complexity e World of Warcraft Guild Limit, suo partner che gareggia con il nome Complexity-Limit, si preparano per il prossimo World of Warcraft Race to World First.

Sono già state annunciate alcuni brand partner che si uniranno a loro in questa settimana di streaming. O dovremo chiamarla “maratona di streaming”.

Per i membri di Compexity-Limit, Blue Microphones fornirà il suo modello Yeti X World of Warcraft dove sponsorizzerà gli ascolti della trasmissione ed inoltre gli spettatori potranno anche ascoltare alcuni frammenti tra le gilde a metà gara.

D’altro canto, Complexity fornirà ai suoi predoni anche le sedie del suo partner Herman Miller.

Balanced Media Technology fungerà da partner dell’evento per statistiche in tempo reale. Infine, l’evento sarà supportato dalla strategia WoW e dalla piattaforma guida WoW Head.

Vi ricordiamo che a causa della pandemia COVID-19 in corso, la maggior parte della gilda competerà in remoto per il primo raid della nuova espansione di Shadowlands , ma sei membri giocheranno ancora da una configurazione in stile bolla al Performance Center.