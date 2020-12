Starbreeze ha pagato quasi tutti i suoi debiti

Starbreeze è la società che ha realizzato o pubblicato titoli del calibro di Payday 2, Brothers: A Tale of Two Sons, Dead by Daylight e Overkill’s The Walking Dead e proprio quest’ultimo gioco (pubblicato ma non sviluppato dal tema svedese) e il suo fallimento hanno portato la compagnia sull’orlo della bancarotta, con una marea di debiti verso diverse compagnie. Per sua fortuna, la situazione parrebbe essere tornata quasi alla normalità.

La stessa Starbreeze Studios ha specificato di aver quasi saldato ogni debito, pagando tutti i propri creditori e lasciando per ultimo i debiti legati al rifinanziamento o alle obbligazioni convertibili. Dunque, la società può finalmente tornare a respirare e riprendere alcuni dei progetti lasciati in sospeso, tra cui quel Payday 3 che però dovrebbe vedere la luce come minimo tra 2 anni (fine 2022/inizio 2023).