My Hero Academia: Bakugo svela il suo nome da eroe

Che sia un periodo d’oro per Kohei Horikoshi e per la sua opera, My Hero Academia, è veramente fuori da ogni dubbio. L’anime sta per rivelare importanti informazioni sulla sua quinta stagione al prossimo Jump Festa, il prossimo 20 dicembre, mentre è stato da poco reso ufficiale il terzo film. Inoltre il manga di Horikoshi è nel pieno del suo miglior arco narrativo, con una serie di rivelazioni che stanno veramente lasciando i lettori senza parole.

Dopo aver svelato la vera identità di Dabi e aver fatto tornare in scena l’amatissimo Best Jeanist infatti, Horikoshi ha anche voluto rivelare, finalmente, il nome da eroe di uno dei protagonisti principali di My Hero Academia, il nemico/amico del protagonista, Katsuki Bakugo. Attenzione però, da questo punto in poi l’articolo contiene degli spoiler!

Nell’ultimo numero del manga infatti, Bakugo (ancora gravemente ferito) si è assicurato di far sapere a Best Jeanist, così come a tutti gli altri sul campo di battaglia quello che è il suo nome da eroe, gridandolo a pieni polmoni. Un nome, in realtà, abbastanza lungo complicato: Great Explosion Murder God Dynamight, forse in un tentativo di omaggio ad All Might (anche se in un primo momento l’ultimo termine era stato tradotto Dynamite, il traduttore inglese di My Hero Academia, Caleb Cook, ha rivisto questa traduzione il giorno dopo la pubblicazione del capitolo).

Le reazioni sono state abbastanza variegate. Best Jeanist lo ha definito un nome infantile, mentre tutti gli altri eroi sembrano essere abbastanza imbarazzati per la scelta di Bakugo. L’unico ad apprezzarla sembra essere invece il sempre positivo Mirio, mentre anche l’Unione dei Villain appare particolarmente scioccata dalla controversa scelta del personaggio. Ma se conosciamo bene Bakugo, sappiamo che il pensiero degli altri non lo influenzerà di certo, e che se ha scelto questo nome è perché lo sente adatto a sé, perché vuole che sia quello. E nessuno potrà fermarlo.