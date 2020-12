Dr. Stone: ecco il nuovo trailer della seconda stagione

Dopo aver condiviso, abbastanza di recente, alcune novità sull’imminente seconda stagione dell’anime, Dr. Stone è pronto a rivelare di più, e proprio per questo oggi è arrivato il secondo trailer ufficiale della serie, ed è stata fatta anche un’importante rivelazione relativa alla data d’esordio.

Confermando infatti tutti i precedenti report che volevano la seconda stagione, che adatta il popolare arco narrativo Stone Wars del manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi, pronta all’esordio per il gennaio 2021, l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha rivelato che la serie animata tornerà sugli schermi in Giappone, proprio a partire dal 14 gennaio del prossimo anno. E per promuoverne l’uscita è stato rilasciato un nuovo elettrizzante trailer.

Con la prima stagione che si è conclusa alle soglie della guerra tra Senku e il suo Regno della Scienza contro Tsukasa e il suo Impero della Forza, Dr. Stone ci trascinerà nel primo inverno nel mondo pietrificato. E ora grazie al trailer sappiamo come apparirà questo mondo. Inoltre si può anche apprezzare una parte della nuova opening dell’anime, Rakuen, interpretata dal gruppo giapponese Fujifabric. Per quanto riguarda la ending invece, si intitolerà Koe? e sarà cantata da Hatena una nota cosplayer e cantante nipponica.

La serie verrà trasmessa in contemporanea con il Giappone, sottotitolata, sia da Funimation che da Crunchyroll. E voi cosa farete? Anche voi non vi perderete una puntata di questo nuovo, straordinario capitolo della serie rivelazione del panorma shonen? Per tutte le novità, continuate a seguirci!