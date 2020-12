Boruto Naruto Next Generations: in arrivo la nuova saga

Mentre il manga di Boruto Naruto Next Generations prosegue speditissimo, pronto a tornare sotto il controllo di Masashi Kishimoto (creatore di Naruto) e a rivelarci quale sarà il destino del Settimo Hokage nella sua ultima forma a Nove Code, l’anime ha appena concluso l’arco narrativo di Kara e molti segnali indicano che sia pronto a immergersi già in una nuova saga.

Vista l’apparizione, nell’ultimo promo dell’opera, del Quinto Mizukage, Mei Tarumi, una degli eroi della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, in molti avevano ipotizzato che fosse prossimo anche l’arrivo di Ao, personaggio fondamentale all’interno della saga di Boruto e che proprio della Mizukage è un fedele alleato.

A quanto sembra, come conferma anche la sinossi dei nuovi episodi tradotta in inglese dall’utente Twitter @Nite_Baron, a partire da dicembre, ci troveremo nell’adattamento animato dell’arco narrativo Vessel, che il manga di Boruto Naruto Next Generations ha affrontato circa un anno fa e nel quale, in effetti, Ao era protagonista assoluto. Non si può dire dunque che i fan non avessero ragione nell’aspettarsi l’arrivo del ninja a Konhoa.

“Da dicembre in avanti entreremo con l’anime nell’arco narrativo Vessel… La lotta contro Kara si fa più intensa! Un ex shinobi di Kirigakure [il Villaggio della Nebbia N.d.R.], Ao, arriva!”

Inoltre tutti sappiamo che questo arco narrativo segnerà il debutto di Kawaki, e, visto il ruolo che questo tenebroso ragazzo ha nel primo episodio della serie, non è affatto strano che i fan vogliano scoprire di più su di lui. Insomma, prepariamoci ad avventurarci in una nuova straordinaria serie di eventi insieme a Boruto, Sarada, Mitsuki e tutti gli altri abitanti del Villaggio della Foglia. Per tutte le novità, continuate a seguirci!