Silent Hill: niente remake su PlayStation 5?

Nel corso dell’estate siamo stati accompagnati da una lunga serie di rumor che volevano l’approdo di un remake/reboot di Silent Hill su PlayStation 5, indiscrezioni lanciate soprattutto dall’insider Dusk Golem, ritiratosi da poco però dal diffondere leak in rete. I rumor sono andati via via scemando, facendosi sospettare che in realtà il matrimonio difficilmente si farà.

In primis, le indiscrezioni parlavano di Silent Hill come titolo di lancio di PlayStation 5, ma alla fine il gioco non si è palesato sulla console di Sony Interactive Entertainment. Inoltre, da parte di Konami non sono mai giunti segnali di un possibile ritorno in grande stile della saga horror e infatti, per adesso il publisher giapponese si è accontentato di riportare su PC il quarto capitolo del franchise attraverso la piattaforma GoG. E più passa il tempo, e più le speranze vanno via via dissolvendosi. Nonostante ciò, un rumor vorrebbe l’annuncio del gioco durante i prossimi The Game Awards 2020.