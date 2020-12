Call of Duty Mobile World Championship 2020: le Grand Finald sono state cancellate

Activision ha annunciato nella giornata di oggi che le Grand Finals per la Call of Duty Mobile World Championship 2020 sono state cancellate. Otto squadre provenienti da tutto il mondo avrebbero dovuto competere nella fase conclusiva, con l’obiettivo di aggiudicars il montepremi di 750.000 dollari.

Data la seconda ondata della pandemia causata dal COVID-19, l’editore ha deciso di mettere al primo posto la salute dello staff e dei partecipanti della Call of Duty Mobile World Championship 2020. Come lo stesso post su Twitter spiega, adesso il premio in denaro verrà distribuito dai vincitori della fase 4, concludendo questa stagione competitiva dello sparatutto per dispositivi mobile.