Gli Houston Outlaws hanno ingaggiato KSF

Gli Houston Outlaws hanno annunciato di aver ingaggiato il DPS americano Kyle “KSF” Frandanisa, il quale ha già militato in precedenza nella Overwatch League al fianco dei Los Angeles Valiant. Non è passato molto tempo per il ragazzo di trovare un’altra casa, dopo che il suo vecchio team aveva deciso di separarsi.

Gli Houston Outlaws hanno posto aspettative piuttosto alte sul professionista, soprattutto se si considera la sua esperienza nello sparatutto targato Blizzard. Il post sull’account Twitter ufficiale dell’organizzazione americana ha ufficializzato la mossa di mercato, che vede un’altra aggiunta all’interno del suo roster per la OWL 2021.

From the west side to the dirty south.

We're happy to announce that @KSF will be with us for the 2021 season! #AnteUp

*Pending League Approval pic.twitter.com/5hC8vTf1Hr

— Houston Outlaws (@Outlaws) December 7, 2020