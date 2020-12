Razer annuncia una variante meno costosa del Blade 15

Razer ha annunciato una variante meno costosa del suo celebre laptop da gaming Blade 15. Il nuovo modello è composto da un processore i7-10750H da sei core, 16GB 2,933Mhz RAM e una scheda video 6GB GTX 1660Ti. Per quanto concerne i sistemi di storage, è possibile trovare un SSD da 256GB e uno slot espandibile m.2 PCIe/SATA.

Il prezzo del Razer Balde 15 “economico” è di 1500 dollari. Di certo non siamo davanti ad una cifra molto piccola, ma di certo è pur sempre un ottimo passo in avanti per tutti coloro che sono alla ricerca di un buon portatile per i videogiochi.